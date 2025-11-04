Referendum: centrodestra deposita firme in Cassazione**

04 novembre 2025 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Oggi alle ore 14.30 presso la Corte di Cassazione i deputati delegati dai gruppi di maggioranza al deposito del quesito referendario hanno presentato per primi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 138 della Costituzione, le firme per la richiesta di referendum confermativo riguardo il ddl costituzionale n. 1353-B recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Lo rendono noto i capigruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, Galeazzo Bignami, Riccardo Molinari, Paolo Barelli e Maurizio Lupi.