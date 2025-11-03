Venezuela: Tajani, 'crisi complessa, seguiamo vicende Trentini e connazionali fermati'

03 novembre 2025 a

a

a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "È una crisi molto complessa, gli Stati Uniti stanno dispiegando un'imponente forza militare via mare. Il governo italiano non ha riconosciuto il risultato elettorale indicato da Maduro, quindi in Venezuela formalmente non abbiamo un ambasciatore ma un incaricato d'affari. Stiamo seguendo con le nostre rappresentanze diplomatiche e con interventi diretti da Roma le vicende di Alberto Trentini e di tutti i nostri connazionali fermati". Lo ha detto in un'intervista al Mattino il ministro degli Esteri Antonio Tajani.