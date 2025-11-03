Ue: Tajani, 'utilizzare più il voto a maggioranza, ma giusto ci siano anche opinioni diverse'

03 novembre 2025 a

a

a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Ne parleremo, non è un dogma di fede, io credo che sia giusto, per avere un'Europa politicamente più forte, utilizzare più il voto a maggioranza e incrementare i settori in cui si può decidere a maggioranza". Così Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, a Ping Pong su Rai Radio1, rispondendo a una domanda sul superamento del diritto di veto in Ue e sulle differenze con la linea di Giorgia Meloni.

"Non siamo un partito unico oltretutto, a livello europeo, noi siamo parte della famiglia del Partito Popolare Europeo, io sono vice presidente del Partito Popolare Europeo e difendo le posizioni europeiste. Se vogliamo un'Europa equidistante bisogna seguire questo percorso. Ne parleremo nell'ambito della maggioranza, è giusto che ci siano anche opinioni diverse", conclude.