Mo: Tajani, 'Italia vicina al popolo di Gaza, lavoriamo per soluzione 2 Stati'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - L'Italia è molto vicina al popolo di Gaza e ha lavorato senza sosta per attenuare le ingiuste conseguenze sul popolo palestinese di un brutale conflitto tra Hamas e Israele. Lo ha detto in un'intervista al giornale qatarino Peninsula il ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando che "la nostra posizione internazionale è sempre stata schietta e la nostra posizione riguardo al riconoscimento formale della Palestina è chiara. Come indicato dall'ultima risoluzione del nostro Parlamento, l'Italia riconoscerà la Palestina quando sarà completato il processo di restituzione dei resti degli ostaggi e quando Hamas rinuncerà a qualsiasi presenza politica e militare nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Abbiamo sempre lavorato per una soluzione a due Stati, collaborando a stretto contatto con tutti gli attori rilevanti nella regione. E continueremo a farlo."