Mo: media, 'Netanyahu non permetterà passaggio sicuro 200 terroristi Hamas'
Tel Aviv, 3 nov. (Adnkronos) - "Il primo ministro non permetterà il passaggio sicuro di 200 terroristi di Hamas". Lo ha riferito una fonte politica ai media israeliani, aggiungendo che Benjamin Netanyahu mantiene "la sua ferma posizione sul disarmo di Hamas e sulla smilitarizzazione della Striscia, contrastando al contempo le minacce terroristiche contro le nostre forze".
La dichiarazione segue l'annuncio di ieri secondo cui Israele prenderebbe in considerazione una proposta dei paesi mediatori per consentire ai militanti di Hamas di uscire in sicurezza dalle zone della Striscia di Gaza sotto il controllo israeliano.