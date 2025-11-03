Mo: media, '2 persone uccise in raid Idf nel sud del Libano'

03 novembre 2025 a

Tel Aviv, 3 nov. (Adnkronos) - Due persone sono state uccise in attacchi aerei israeliani nel sud del Libano. Lo riportano i media israeliani, secondo i quali, in un attacco ad al-Sharqiya - nel quale l'obiettivo era il comandante di Hezbollah Muhammad Ali Hadid, sopravvissuto a un attacco di ieri - una persona è stata uccisa e sette sono rimaste ferite. In un altro attacco, che ha preso di mira una motocicletta ad Aita al-Shaab, sarebbe stata uccisa un'altra persona.