Manovra: Iv, 'sentiamo parti sociali, dialogo fondamentale'

03 novembre 2025 a

a

a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "A partire da domani, Italia Viva svolgerà una serie di audizioni sulla legge di bilancio. Nella sede del gruppo al Senato si alterneranno sindacati, organizzazioni datoriali, associazioni del terzo settore, ordini professionali, mondo della sanità. I parlamentari Iv ascolteranno con attenzione le istanze delle parti sociali, alle quali sottoporranno anche le proprie proposte, come quelle elaborate alla Leopolda, in vista della discussione della manovra, prima in commissione e poi in Aula". Così in una nota le capigruppo di Camera e Senato di Italia Viva deputata Maria Elena Boschi e senatrice Raffaella Paita.

"Tasse, sostegni alle imprese e alle famiglie, sviluppo, diritto alla salute, giovani, lavoro, saranno i temi al centro delle interlocuzioni. In un momento così difficile per il Paese, e in presenza di una legge di bilancio così asfittica e povera di contenuti, il dialogo con il mondo reale è fondamentale", concludono.