Manovra: Cappellacci (Fi), 'da Governo risorse record per Sanità e riforme Ssn'

03 novembre 2025 a

a

a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Alcune settimane fa ho partecipato alla presentazione del rapporto Gimbe, redatto da una fondazione indipendente e autorevole, riconosciuta da tutti come super partes. In quell'occasione, il presidente della fondazione ha individuato tre possibili obiettivi per il finanziamento della spesa sanitaria: un incremento annuo di 3 miliardi, considerato il minimo indispensabile, un aumento di 5 miliardi, sufficiente anche per attuare le riforme, e un incremento di 7 miliardi, corrispondente alla situazione ideale. Ebbene, con questa manovra siamo riusciti a centrare il terzo obiettivo e possiamo dunque ritenerci molto soddisfatti”. Così Ugo Cappellacci, deputato Fi e presidente della commissione Affari sociali della Camera ospite a Restart su La7.

“I benefici di questo risultato potranno tradursi concretamente per i cittadini attraverso la riorganizzazione e le riforme del sistema, su cui il Governo sta già lavorando. Per troppo tempo è mancata una programmazione adeguata. Oggi, con una popolazione sempre più anziana e con la prospettiva che entro il 2050 ci sarà un solo giovane sotto i 15 anni ogni dieci persone, lo scenario è completamente cambiato. È su questo che dobbiamo concentrarci, e lo stiamo facendo con impegno e visione”, conclude.