Manovra: Boccia (Pd), 'Italia delle aree interne abbandonata dal Governo'

03 novembre 2025 a

a

a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Questa legge di bilancio è un atto di resa del governo Meloni. Una manovra povera, ingiusta, senza respiro: la più piccola dell'ultimo decennio, incapace di rispondere alle vere emergenze del Paese. Si taglia sulla crescita, si taglia sulla scuola e sulla sanità, si dimenticano le imprese e i lavoratori. E soprattutto, si abbandonano le aree interne, quelle che ogni giorno tengono viva l'Italia con il lavoro, la fatica e l'amore per la propria terra". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, intervenendo ad una assemblee pubblica per le regionali in Puglia a Spinazzola.

"Nella legge di bilancio - prosegue - non c'è un solo euro per le aree interne, nessun piano per contrastare lo spopolamento che, al ritmo attuale, porterà alla chiusura di centinaia di comuni nel giro di 15 anni. Secondo molte proiezioni nelle aree interne più fragili oltre l'82% dei comuni perderà popolazione entro il 2043, con punte fino al 93% nelle regioni del Mezzogiorno. La destra e il governo Meloni hanno scelto di lasciare soli i territori più deboli, mentre inseguono l'ossessione di privatizzare scuola, sanità e trasporti, smantellando i pilastri dell'uguaglianza e dei diritti. Mentre il governo spreca tempo e parole nei conflitti ideologici sulla Costituzione, noi chiediamo fatti: investimenti veri, infrastrutture, sanità di prossimità, banda larga, opportunità per i giovani che vogliono restare. Invece arrivano briciole per chi vive lontano dai centri del potere e nessuna strategia per fermare lo svuotamento dei paesi dell'entroterra. Se l'Italia tiene, è grazie a regioni come la Puglia, che ha provato con risorse proprie a fronteggiare lo spopolamento. Antonio Decaro nel suo programma ha ribadito l'impegno assoluto e per questo Spinazzola, simbolo di quest'area interna bellissima, non si arrenderà".

"Ma la pazienza dei cittadini non è infinita: non accetteremo più un governo che ignora chi tiene in piedi il Paese reale. Per questo il voto al Pd è essenziale. Per dare ancora più forza ad Antonio. La nostra proposta alternativa di bilancio è chiara: più risorse per le aree interne, per le infrastrutture del Sud, per l'agricoltura, per i salari e per la sanità territoriale. L'Italia non si governa con i condoni e con la propaganda. Si governa stando accanto alle persone e ai territori che resistono, come questa parte di Puglia che oggi si ritrova unita per difendere il proprio futuro", conclude.