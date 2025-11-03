Iran: Khamenei, 'cooperazione con Usa impossibile finché sostiene Israele' (2)

03 novembre 2025 a

a

a

(Adnkronos) - "Gli americani a volte dicono che vorrebbero collaborare con l'Iran. La cooperazione con l'Iran non è possibile finché gli Stati Uniti continueranno a sostenere il maledetto regime sionista, a mantenere basi militari e a interferire nella regione", ha affermato Khamenei, secondo i media statali. Trump aveva detto in ottobre che gli Stati Uniti sono pronti a concludere un accordo con l'Iran quando Teheran sarà pronta a farlo, affermando, "la mano dell'amicizia e della cooperazione con l'Iran è aperta".