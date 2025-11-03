Giustizia: Giorgis (Pd), 'riforma non risolve problemi, si concentra su indebolimento Csm'

03 novembre 2025 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Come Pd ci impegneremo con iniziative su tutto il territorio per spiegare l'importanza di questa consultazione referendaria e il vero contenuto della riforma in discussione. La riforma, come ammette lo stesso Ministro Nordio, non affronta nessuno dei problemi del sevizio giustizia: non ridurrà i tempi dei processi, non aumenterà gli organici, non potenzierà la digitalizzazione... La riforma si concentra solo sulla separazione della magistratura e sulla disarticolazione e sull'indebolimento del Csm". Così Andrea Giorgis, senatore Pd e capogruppo in commissione affari costituzionali a SkyTg24.

"È la 'risposta' (di una maggioranza sempre più insofferente nei confronti di ogni limite) a quel potere della Stato che ha osato assumere decisioni contrarie alle politiche del Governo: del resto basta riascoltare le parole del viceministro Salvini con cui ha commentato le decisioni che hanno dichiarato l'illegittimità di alcuni provvedimenti che disponevano il trasferimento in Albania di persone immigrate, senza che ricorressero i presupposti di legge e di diritto internazionale, o alle parole con cui autorevoli esponenti della maggioranza hanno annunciato la normalizzazione della Corte dei Conti, rea di aver osato avanzare dubbi sulla legittimità dell'improbabile progetto del ponte sullo stretto e sulle procedure che il Governo intenderebbe seguire per realizzarlo", conclude.