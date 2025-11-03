Cinema, Soldini, Zingaretti e Leo protagonisti di 'Maestri alla Reggia' 2025

03 novembre 2025 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Dal 13 novembre alla Reggia di Caserta torna “Maestri alla Reggia”, la rassegna promossa dall'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che da otto anni porta nel cuore del monumento vanvitelliano le voci più autorevoli del cinema italiano. Quattro nuovi appuntamenti, tra novembre e dicembre, offriranno al pubblico l'occasione di incontrare registi e interpreti in dialogo con alcune delle firme più riconosciute del giornalismo culturale.

L'edizione 2025 si apre giovedì 13 novembre alle ore 18:00 con Silvio Soldini, regista e sceneggiatore che ha saputo coniugare sensibilità d'autore e successo di pubblico. L'incontro sarà condotto dalla giornalista Alessandra De Luca. Martedì 25 novembre sarà la volta di Luca Zingaretti, volto amatissimo del cinema, del teatro e della televisione, protagonista di un talk con Federico Pontiggia. Lunedì 15 dicembre toccherà a Edoardo Leo, attore e regista capace di unire popolarità e ricerca autoriale. Il quarto incontro, attualmente in via di definizione, sarà annunciato nelle prossime settimane.

Gli incontri si svolgeranno nel vestibolo superiore della Reggia di Caserta, con ingresso da piazza Carlo di Borbone. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione fino a esaurimento posti disponibili. Priorità d'ingresso sarà riservata a docenti e studenti dell'Ateneo, nel rispetto della vocazione culturale e formativa della rassegna.

“Maestri alla Reggia” si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama culturale campano, capace di intrecciare cinema, pensiero e racconto dal vivo in un contesto di grande suggestione architettonica. Un'occasione per ascoltare da vicino le storie, le visioni e le esperienze di chi il cinema lo fa, lo interpreta e lo racconta.