Afghanistan: danneggiata dal terremoto Moschea Blu di Mazar-i-Sharif

03 novembre 2025 a

a

a

Kabul, 3 nov. (Adnkronos/Afp) - La Moschea Blu di Mazar-i-Sharif, un monumento del XV secolo famoso per le sue piastrelle dai colori vivaci, è stata danneggiata dal terremoto di magnitudo 6,3 che ha colpito l'Afghanistan settentrionale durante la notte. Alcuni pezzi della struttura decorata, in particolare quelli di uno dei suoi minareti, si sono staccati e sono sparsi nel parco della moschea, uno dei pochi siti turistici del Paese.