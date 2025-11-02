Tanzania: Kallas, 'esercitare massima moderazione per preservare vite umane'

02 novembre 2025 a

Bruxelles, 2 nov. (Adnkronos/Afp) - L'Unione Europea ha invitato le autorità tanzaniane a evitare di aggravare la violenza scoppiata dopo la contestata rielezione della presidente Samia Suluhu Hassan. "Le notizie attendibili di un elevato numero di vittime e feriti gravi sono motivo di estrema preoccupazione - ha dichiarato in una nota Kaja Kallas, capo della diplomazia dell'Unione Europea - L'Ue esorta le autorità a esercitare la massima moderazione per preservare vite umane".