Napoli: Gasparri, 'dietro uccisione poliziotto chi vuole legalizzare droghe'

02 novembre 2025 a

a

a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La drammatica vicenda di Torre del Greco che ha visto ancora una volta un esponente della Polizia di Stato perdere la vita è un'ulteriore tragedia della droga. Chi guidava quel Suv che si è schiantato contro l'auto della Polizia causando danni irreparabili era in preda agli effetti di droghe. Chi minimizza la vicenda ‘droghe' è un'irresponsabile e aiuta una strage ed una autodistruzione continua nella società italiana. Le droghe vanno combattute tutte. Di questo si parlerà nella imminente Conferenza nazionale del Governo contro le droghe". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

"Chi banalizza il tema delle droghe o addirittura chi propone di legalizzarle -aggiunge- è responsabile di questa strage. Dietro quell'irresponsabile che ha ucciso un poliziotto ci sono tutti coloro che usano parole inappropriate sulle droghe. Le droghe vanno combattute anche per ridurre gli effetti letali che fanno sulle strade italiane”.