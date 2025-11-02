Mo: De Corato, 'grave silenzio sindaco Milano e sinistra su Hannoun'

02 novembre 2025 a

a

a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Leggo che il leader islamico dei Pro-Pal Mohammad Hannoun sta riprovando a sfidare il Viminale, questa volta, parlando ‘di pena di morte nei confronti dei filo-israeliani'. Invocare la morte degli avversari o bollare come collaborazionisti giornali e cittadini non è resistenza è disumanizzazione e incitamento all'odio; ritengo che simili parole come riportate possano rientrare in fattispecie penalmente rilevanti quali l'istigazione a delinquere e l'apologia di delitto ai sensi dell'articolo 414 c.p. oltre alla propaganda e istigazione alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali etnici nazionali o religiosi previste dall'articolo 604-bis c.p. con la possibile applicazione delle aggravanti ex articolo 604-ter c.p. ove ricorrano i presupposti". Lo afferma Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera.

"La critica anche dura alle decisioni di un Governo -aggiunge- è legittima ma l'odio verso gli Ebrei e verso Israele no e quando si supera il confine della libertà di espressione, entrando nell'area dell'istigazione alla violenza, la risposta deve essere ferma e nel perimetro della legge. Per questo esprimo solidarietà alla comunità ebraica e al mondo dell'informazione, rivendico la libertà di stampa e valuto la presentazione di un esposto alle autorità competenti perché si verifichi se si profili un reato e in quel caso si adottino le misure necessarie a tutela dell'ordine pubblico e della dignità delle persone. Chiedo infine a tutte le forze politiche e ai promotori di iniziative pubbliche di prendere distanze nette da slogan estremisti e messaggi d'odio. Milano e Sesto San Giovanni devono restare città di legalità e rispetto: nessuna ambiguità verso antisemitismo, estremismi e apologia della violenza".

"È grave -conclude De Corato- che il sindaco di Milano e la sinistra restino in silenzio di fronte a questo ennesimo grave episodio. Hannoun è un soggetto pericolosissimo e come tale va sanzionato a norma di legge italiana e va subito espulso”.