Messico: ucciso sindaco durante cerimonia 'Giorno dei Morti'

Città del Messico, 2 nov. (Adnkronos/Afp) - Uomini armati hanno ucciso a colpi d'arma da fuoco il sindaco di una città messicana durante un evento pubblico. Lo hanno riferito le autorità locali. Carlos Manzo, primo cittadino di Uruapan, nello stato occidentale di Michoacán, è stato ucciso in un attacco nel centro della città, ha dichiarato l'agenzia nazionale di pubblica sicurezza in una nota. "Due persone coinvolte nell'attentato sono state arrestate e uno degli aggressori ha perso la vita", ha aggiunto.

Da anni lo stato di Michoacán subisce violenze da parte di potenti cartelli della droga che operano nella regione agricola, cercando di estorcere denaro ai contadini. Manzo è stato colpito durante una cerimonia in onore del Giorno dei Morti. I video condivisi online mostrano persone che fuggono dall'affollato evento dopo aver udito degli spari. Manzo era sindaco dal settembre 2024 e occasionalmente si univa alle pattuglie di sicurezza per le strade indossando un giubbotto antiproiettile. In un video sui suoi social media, che ritrae una di queste pattuglie a giugno, esortava il governo federale a fare di più per contrastare i crimini violenti.

Il suo omicidio è avvenuto pochi giorni dopo che Bernardo Bravo, rappresentante degli agricoltori del Michoacán, che spesso aveva denunciato le estorsioni da parte delle bande criminali, era stato anch'egli ucciso a colpi d'arma da fuoco. Il Messico, afflitto da una violenza legata alla droga da quasi due decenni, ha visto negli ultimi anni l'assassinio di numerosi politici locali. Il mese scorso, alcuni aggressori armati hanno ucciso a colpi di arma da fuoco il sindaco di Pisaflores, nel Messico centrale. A giugno, uomini armati hanno fatto irruzione nell'ufficio di un sindaco nel Messico meridionale, uccidendolo assieme a un membro dello staff. Nello stesso mese, un altro sindaco è stato assassinato nell'ovest del Paese insieme al marito.