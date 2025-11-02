Manovra: Centemero, 'è ambiziosa, priorità abbattere il debito pubblico'

02 novembre 2025 a

Roma, 2 nov (Adnkronos) - “Dal punto di vista del Mef questa è una manovra ambiziosa, che punta alla stabilità e alla crescita e con un ottimo posizionamento macroeconomico dell'Italia, per un altro governo infatti avere un interlocutore così stabile è un grosso vantaggio". Lo ha detto Giulio Centemero, deputato e capogruppo della Lega in commissione Finanze, a Sussidiario Tv.

"L'opposizione, invece, fa un errore di valutazione perché si limita alla manovra e non vede le riforme economiche annesse che sono state fatte in questi anni, dalla legge capitali al fondo dei fondi che migliorerà la liquidità delle imprese, dalla legge di riforma dei mercati finanziari alla riforma del Testo unico della finanza di cui sono relatore”, ha aggiunto.

"Abbattere il debito pubblico rimane una priorità ma grazie a queste norme e alla stabilità si andrà verso una crescita che gli investitori internazionali giudicheranno. Inoltre, dal miglioramento del rating e dalla riduzione dello spread avremo altri vantaggi, da una maggiore remunerazione degli investimenti delle famiglie a un più ampio accesso al credito fino al miglioramento dei tassi sui mutui. Questo è l'insieme di situazioni da analizzare per capire quale sarà l'impatto della prossima manovra economica”, ha concluso.