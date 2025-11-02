Gb: attacco treno, 10 accoltellati di cui 9 in pericolo di vita

02 novembre 2025 a

Londra, 2 nov. (Adnkronos) - Dieci persone sono ricoverate in ospedale, nove delle quali con ferite gravissime, dopo una serie di accoltellamenti avvenuti ieri sul treno delle 18,25 da Doncaster a Londra King's Cross. Due uomini sono stati arrestati in quello che il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito un "incidente spaventoso".

La polizia dei trasporti del Regno Unito ha affermato che la polizia antiterrorismo sta supportando le indagini per stabilire le circostanze complete e la motivazione dell'attacco. Le forze dell'ordine hanno anche affermato che è stato avviato "Plato", il codice nazionale utilizzato dalla polizia e dai servizi di emergenza per rispondere a quello che potrebbe essere un "attacco terroristico di massa". Tale dichiarazione è stata successivamente revocata e non è stato rivelato alcun movente dell'attacco.

"Stiamo conducendo indagini urgenti per stabilire cosa sia successo e potrebbe volerci del tempo prima di poter confermare ulteriori dettagli", ha dichiarato Chris Casey, sovrintendente capo della British Transport Police (BTP). "In questa fase iniziale, non sarebbe opportuno fare congetture sulle cause dell'incidente".

La polizia del Cambridgeshire ha dichiarato che la polizia armata è intervenuta dopo che gli agenti sono stati chiamati sul posto alla stazione di Huntingdon alle 19,39 di ieri. Sono intervenuti agenti armati e il treno è stato fermato a Huntingdon, dove sono stati arrestati due uomini", ha affermato la polizia. Il servizio di ambulanza dell'East of England ha attivato una "risposta su larga scala" all'incidente. Un portavoce ha dichiarato che numerose ambulanze, comandanti tattici e la squadra di intervento in aree pericolose erano presenti sul posto, aggiungendo: "Possiamo confermare di aver trasportato diversi pazienti in ospedale".

Keir Starmer ha affermato che l'attacco è "profondamente preoccupante" e ha esortato le persone a seguire i consigli della polizia. In una dichiarazione su X, il primo ministro ha dichiarato: "Il terribile incidente su un treno vicino a Huntingdon è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite e i miei ringraziamenti vanno ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nella zona dovrebbe seguire i consigli della polizia".