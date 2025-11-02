Egitto: Renzi, 'museo egizio segno di futuro e speranza di pace'

02 novembre 2025 a

Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Ieri ho vissuto un momento di grande commozione. Con Agnese ho avuto l'onore di partecipare all'inaugurazione del Grande Museo Egizio al Cairo". Lo scrive sui social Matteo Renzi.

"Difficile esprimere a parole o con le immagini le emozioni provate. Per me la cultura è l'anima di una nazione, di un popolo, dell'umanità. E questo museo, il più grande al mondo, è il segno di un futuro, non solo del passato", prosegue il leader di Iv.

"Dieci anni fa dopo gli attentati terroristici lanciammo il principio: un euro in cultura, un euro in sicurezza. Mi sembra vero oggi più che mai. Spero che ritrovarsi davanti a tanta Bellezza aiuti le donne e gli uomini del nostro tempo a costruire la pace, a coltivare la felicità. Buona domenica amici", conclude Renzi.