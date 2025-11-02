Autonomia: Iannone (Fdi), 'Auriemma ricordi che attua Titolo quinto modificato da Pd'

02 novembre 2025 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La deputata dei 5 Stelle Auriemma ha premonizioni erronee proprio come la percezione della realtà. Le comunico, se non se ne fosse accorta, che è alleata con il Pd che ha modificato il titolo quinto della Costituzione di cui l'autonomia differenziata è solo l'attuazione. Non esistono diktat nel centrodestra e non esistono cambiali in scadenza che Cirielli debba smentire. Sono certo che alla Auriemma non convenga ricordare il passato visto quello che si dicevano a vicenda con il Pd, ma questa parlamentare pentastellata conferma di essere decontestualizzata rispetto al presente ed una improbabile indovina del futuro. Una risata li spazzerà via". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.