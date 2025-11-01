Omicidio Cumani Hekuran a Perugia: arrestato 21enne

01 novembre 2025 a

Perugia, 1 nov. (Adnkronos) - E' un 21enne incensurato il ragazzo fermato dai poliziotti della Squadra mobile di Perugia nella serata di ieri perché ritenuto responsabile dell'omicidio pluriaggravato di Cumani Hekuran, il 23enne di Fabriano ucciso a coltellate la notte dello scorso 18 ottobre nel parcheggio dell'Università di Perugia.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, quella notte, nel parcheggio retrostante un locale, è nato un contrasto per futili motivi tra due gruppi di giovani e uno di questi -un 18 enne arrestato in aggravamento della misura del divieto di dimora cui era sottoposto per un altro episodio - ha contatto la propria fidanzata affinché lo raggiungesse per consegnargli un coltello che custodiva in auto. Una volta recuperata l'arma, il ragazzo l'ha brandita verso il gruppo rivale per poi, dopo aver buttato a terra il coltello, aggredire violentemente alcuni componenti dello stesso.

Nel frattempo, in un'altra parte del parcheggio, è stato aggredito e ferito il fratello della vittima, Cumani Samuele. Proprio in questa fase e in questa zona si è verificata l'aggressione e la morte del 23enne. Secondo quanto accertato dalle indagini, il 21enne fermato, dopo aver raccolto il coltello lanciato a terra dall'amico e con un secondo coltello nell'altra mano, si sarebbe scagliato contro il 23enne di Fabriano che, nell'occorso, è stato colpito con un unico fendente al torace che gli ha causato lesioni interne fatali.

Il 21enne, a quel punto, si è dato alla fuga insieme ad alcuni amici, facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente dopo appresa la notizia, il sostituto di turno dell'ufficio e personale della Squadra Mobile hanno avviato una minuziosa attività investigativa, con l'escussione dei numerosi testimoni e con l'avvio di un'attività tecnica, grazie alla quale, con grande difficoltà, si è riuscito a ricostruire la dinamica dell'accaduto e ad individuare un grave quadro indiziario nei confronti dell'aggressore della vittima.

Il 21enne, subito dopo i fatti, ha adottato comportamenti volti a nascondere le tracce del reato: si è disfatto del coltello utilizzato nell'aggressione, ha tentato di liberarsi di alcuni indumenti indossati la notte dell'evento e, infine, ha consegnato agli inquirenti un telefono diverso da quello che aveva con sé quella notte. Nel corso delle indagini, poi, sono stati disposti accertamenti tecnici di natura irripetibile relativi sia all'esame autoptico, agli accertamenti biologici e genetici su alcuni reperti e indumenti sequestrati, nonché volti ad estrapolare e esaminare il contenuto di alcuni telefoni sequestrati nella immediatezza dei fatti.

Tutti gli elementi acquisiti hanno consentito di ritenere sussistente sia un grave quadro indiziario nei confronti del giovane 21enne, ritenuto responsabile di omicidio volontario aggravato anche dai futili motivi, sia anche le esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, che hanno consentito di richiedere al Gip la più grave misura cautelare della custodia in carcere.

Il Gip, riconosciuta la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di omicidio come contestato, che delle esigenze cautelari, come sopra specificate ha disposto la misura cautelare. I poliziotti della Squadra Mobile hanno avviato le ricerche del giovane, il quale, una volta rintracciato, dopo la notifica del provvedimento cautelare, è stato accompagnato nel Carcere di Perugia - Capanne.