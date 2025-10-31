Ponte Messina: Bonelli, 'se ci fosse referendum gli italiani lo cancellerebbero'

31 ottobre 2025 a

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Se ci fosse un referendum, gli italiani abrogherebbero la norma sul Ponte sullo Stretto di Messina, perché hanno ben capito che la vera priorità per il Paese non è spendere 15 miliardi per un'infrastruttura che insiste su un'area sismica e si basa su un progetto vecchio di 28 anni. La priorità è investire nelle infrastrutture ferroviarie, nella sanità, nella scuola e nella difesa del suolo: tutto ciò che Salvini non fa". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"Altro che ‘unire cinque milioni di italiani', come dice Salvini: con questo progetto il ministro divide il Paese, lo impoverisce e sottrae risorse pubbliche fondamentali a opere davvero utili alla collettività", conclude.