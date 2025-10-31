Mo: Idf, 'uccisi tre terroristi e confiscate armi in Cisgiordania'

31 ottobre 2025 a

Tel Aviv, 31 ott. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha eliminato 3 terroristi nel campo profughi di Jenin e confiscato armi e torni per la loro fabbricazione in Cisgiordania. Lo ha riferito l'Idf, precisando che sei torni sono stati sequestrati a Hebron, dove sono state arrestate 20 persone ricercate, tra cui due sospettate di traffico di armi.

Il portavoce dell'Idf ha aggiunto che sono stati interrogati circa 50 sospettati e sono state sequestrate decine di armi. Inoltre, è stato arrestato un terrorista che pianificava un attacco contro civili israeliani nell'area di Betlemme.