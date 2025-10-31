Giustizia: Serracchiani (Pd), 'destra vuole le mani libere, vogliono demolire Csm'

31 ottobre 2025 a

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Perché siamo contrari alla riforma? “Il motivo lo ha spiegato molto bene la premier dopo che, ieri, si è molto arrabbiata a seguito del provvedimento della Corte dei Conti. Lei ha detto che la riforma della Giustizia è la risposta più adeguata all'invadenza della magistratura, come a dire che la politica non vuole esser controllata, la destra vuole le mani libere. E' questa la verità”. Così la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

“Vogliono fare una riforma costituzionale perché vogliono demolire il Csm che è l'organo che serve per rendere indipendente e autonomo”. Come finirà il referendum? “Penso e spero che non si cambierà la Costituzione e anzi la si difenderà in nome dei valori che ci tengono insieme”, conclude.