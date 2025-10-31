Giustizia: Nevi (Fi), 'riforma di buon senso che rende sistema più giusto e trasparente'

31 ottobre 2025 a

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "L'approvazione definitiva della riforma della giustizia segna un passaggio storico, utile prima di tutto ai cittadini italiani. Questa riforma mette fine a una commistione che per anni ha consentito a una parte della magistratura di usare la propria funzione per fare politica, tradendo lo spirito di terzietà sancito dalla Costituzione. Con la separazione delle carriere e con una nuova disciplina per il Csm, che introduce il sorteggio e supera la logica correntizia, garantiamo finalmente un giudice davvero terzo, al di sopra delle parti, e un sistema più equilibrato tra accusa e difesa". Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ospite al Tg2 Post.

"È una riforma che Forza Italia rivendica con orgoglio, nel solco della visione di Silvio Berlusconi, ma che oggi raccoglie anche il consenso di una parte importante dell'opposizione. E' una riforma di buon senso, attesa da decenni, per restituire autorevolezza e credibilità alla giustizia italiana. Chi parla di ingerenza politica nei confronti della Magistratura mente sapendo di mentire: questa riforma rafforza, non indebolisce, l'autonomia della magistratura, come previsto dalla Costituzione", conclude.