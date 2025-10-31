Fdi: M5S, 'fatto gravissimo, Emilia Romagna non dimentica propria storia'

31 ottobre 2025 a

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Come Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna, esprimiamo la nostra più ferma condanna per quanto avvenuto nella sede di Fratelli d'Italia a Parma, dove giovani militanti hanno intonato cori fascisti e inneggiato al Duce proprio nel giorno dell'anniversario della marcia su Roma. È un fatto di una gravità inaudita, che offende la memoria democratica e la dignità della nostra regione". Così in una nota i coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

"Parma è città Medaglia d'Oro della Resistenza, simbolo dell'Italia che si è liberata dal nazifascismo: sentirvi risuonare inni al regime è una vergogna che riporta l'orologio della storia indietro di ottant'anni. Chiediamo che le autorità competenti accertino rapidamente le responsabilità. Se un partito di governo tollera simili episodi nei propri locali, deve interrogarsi sulla propria connivenza morale con chi calpesta la Costituzione e i valori antifascisti su cui si fonda la Repubblica. L'Emilia-Romagna è, e resterà sempre, terra di Resistenza, di libertà e di civiltà democratica".