Campania: Iannone (FdI), 'porcheria l'adozione del piano paesaggistico, temono il sorpasso'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "In Campania siamo agli ultimi giorni di Pompei. A 20 giorni dal voto la regione adotta il preliminare di piano paesaggistico regionale, una porcheria clientelare senza vergogna. Hanno paura, sono terrorizzati dal sorpasso di Cirielli e De Luca si è ridotto a fare il vasa vasa di Fico, Schlein e chiunque passa dal camposanto. Sono immemori di quello che si sono detti addosso l'uno con l'altro ed ora si stringono in ipocriti abbracci dove ognuno tradisce se stesso". Così il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.