**Almasri: Dori, 'per Corte d'Appello procedura non può essere lasciata in mano a ministero'**
Roma, 31 ott (Adnkronos) - "La Corte d'appello, sulla scorta di quanto avvenuto col caso Almasri, ritiene evidentemente che la procedura non possa essere lasciata in mano al Ministero, ma che è opportuna una sua completa giurisdizionalizzazione, anche per evitare che il Paese possa incorrere in violazioni del diritto internazionale per eventuali omissioni del Ministri". Lo dice all'Adnkronos il presidente della Giunta per le Autorizzazioni della Camera, Devis Dori, sull'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale della Corte di Appello di Roma sul procedimento di estradizione di Almasri.