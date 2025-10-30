Ucraina: massiccio attacco russo contro centrali elettriche, blackout in tutto il Paese

30 ottobre 2025 a

Kiev, 30 ott. (Adnkronos) - Un massiccio attacco russo con missili e droni contro le infrastrutture energetiche ucraine ha portato a diversi blackout in tutto il Paese. Lo ha reso noto l'operatore statale della rete energetica Ukrenergo. Le forze di Mosca hanno colpito nella notte le centrali termoelettriche in varie regioni dell'Ucraina, ha aggiunto Dtek, la più grande compagnia energetica privata dell'Ucraina, spiegando che "l'attacco - il terzo in un mese contro le centrali dell'azienda - ha causato incendi e danneggiato molti impianti elettrici". Durante la notte sono stati diramati allarmi antiaerei in tutto il Paese, con l'aeronautica militare ucraina che ha monitorato droni di tipo Shahed, missili da crociera, balistici e ipersonici Kinzhal.