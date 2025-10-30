Sicurezza: Salis, 'errore per sinistra non affrontare il tema'

30 ottobre 2025 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "600 milioni in meno in tre anni per la scuola e niente per la sicurezza; la dice lunga su questa finanziaria. Vorrei ricordare anche che la sicurezza è responsabilità del governo. Abbiamo bisogno di risorse. Non ho problemi a parlare di sicurezza, questo governo non sta facendo niente. E' stato un errore per la sinistra non affrontare il tema". Così la sindaca di Genova Silvia Salis a Otto e mezzo su La7. "Non amo la dietrologia, ma quello che vedo è nessuno stanziamento per i nostri comuni."

Quanto all'immigrazione osserva: "L'accoglienza deve essere organizzata e gestita. Rispondere in modo semplicistico come la destra non porta a niente, come è stato. E' un tema sovranazionale che va gestito. L'esperimento Albania? I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non ha funzionato."