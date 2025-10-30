Sanità: rinnovato protocollo Cnoas-Fnopi, 'insieme faremo la differenza'

30 ottobre 2025 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Rinnovato il protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti sociali (Cnoas) e la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI) che per i prossimi tre anni, guiderà il lavoro comune delle rappresentanze nazionali di assistenti sociali, infermieri e infermieri pediatrici. "Non si può prescindere dal lavorare insieme. Non possiamo pensare di fare i solisti. Questo protocollo, che non è una formalità, ma un modello culturale, rafforza una collaborazione che ha già portato i suoi frutti", spiega Barbara Mangiacavalli, presidente FNOPI. "Rinnoviamo la nostra sinergia, consapevoli che senza infermieri e assistenti sociali questo Paese sarebbe più ingiusto", aggiunge Barbara Rosina, presidente Cnoas. "Le nostre professioni non si sovrappongono, ma si integrano. Nel lavoro congiunto porteremo a termine progetti concreti per tutte le persone".

FNOPI e Cnoas individueranno attività congiunte di rappresentanza istituzionale e politica al fine di garantire l'importanza del ruolo, delle funzioni e delle competenze dei professionisti nelle scelte organizzative in ambito sanitario, sociosanitario e sociale. Collaboreranno nell'organizzazione e nello svolgimento di attività scientifiche, formative e culturali, realizzeranno attività comuni (quali ricerche, corsi, seminari, conferenze, convegni, pubblicazioni) e sosterranno le rispettive iniziative, quando coerenti con le finalità del presente protocollo d'intesa.

"Servono assistenti sociali e infermieri sempre più competenti e preparati ad affrontare le sfide della salute e del benessere delle persone consapevoli di questo sappiamo che insieme possiamo fare la differenza e insieme la faremo", concludono le presidenti Mangiacavalli e Rosina.