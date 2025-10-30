Ponte Messina: Salvini, 'stamattina riunione Governo con Meloni'

30 ottobre 2025 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha convocato (per questa mattina, ndr) una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi per affrontare la questione". Lo annuncia il ministro per le Infrastrutture e vicepremier. Matteo Salvini, in un'intervista al 'Corriere della Sera', dopo la decisione della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina. "E io credo -aggiunge- che dobbiamo prenderci la responsabilità di riapprovare il progetto prima in Cdm e poi in Parlamento. Certo: qui ci sono in ballo miliardi, ci sono in ballo centinaia di migliaia di posti di lavoro e migliaia di aziende pronte a partire. Fermarci è un'assurdità".