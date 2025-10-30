Ponte Messina: Provenzano (Pd), 'governo indifendibile, si fermi e accantoni progetto'

30 ottobre 2025 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Bene ha fatto l'onorevole Barelli a precisare che la Corte dei Conti sul Ponte ha fatto semplicemente il suo mestiere, prendendo le distanze dalla pericolosa delegittimazione lanciata dal Governo. Quello che resta da dire, però, è che chi non ha fatto il suo mestiere è il Governo. Basta difendere l'indifendibile. L'esecutivo non è al di sopra delle legge, soprattutto nell'impiego dei soldi degli italiani, sottratti ad altre opere necessarie e urgenti in Sicilia e in Calabria. Ora non resta che accantonare il non-progetto del Ponte di Salvini, insostenibile sul piano economico e ambientale. Chi ha un minimo di responsabilità residua, in questa destra, si fermi e si opponga a forzature inaccettabili e dannose”. Così in una nota Peppe Provenzano, segreteria nazionale Pd.