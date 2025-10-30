Ponte Messina: Milani (FdI), 'Italia ha bisogno di infrastrutture strategiche, supereremo ostacolo'

30 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Non voglio entrare nel merito delle motivazioni, peraltro ancora non rese note, della decisione della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina, ma voglio esprimere tutto il mio rammarico nel vedere l'Italia che si castra su un'opera così strategica per la nazione. L'imponenza dell'opera di alto livello ingegneristico, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo delle regioni del sud In particolare Sicilia e Calabria, la crescita occupazionale sono solo alcuni dei benefici che ne deriveranno dalla realizzazione. Supereremo anche questo ulteriore ostacolo. L'Italia ha bisogno di infrastrutture strategiche, di innovazione, di creare valore, ed il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta tutto questo”. Così il deputato di Fratelli d'Italia Massimo Milani, segretario della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.