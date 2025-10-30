Ponte Messina: Gori (Pd), 'Meloni conferma che riforma giustizia è regolamento conti'

30 ottobre 2025 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Leggeremo le motivazioni con cui la Corte dei Conti ha deciso di bocciare la procedura di approvazione del Ponte sullo Stretto. Colpisce però la reazione sopra le righe di Meloni. E soprattutto che parli della riforma della giustizia come della 'risposta più adeguata' a quella che considera 'un'insopportabile invadenza'. Come dire: 'Mo' v'aggiusto io'. A conferma di ciò che si temeva: la separazione delle carriere (che già c'è, di fatto) è solo il pretesto per regolare i conti con un potere di cui il Governo non apprezza evidentemente l'autonomia". Lo scrive su X l'europarlamentare del Pd Giorgio Gori.