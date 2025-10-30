Mo: S.Licheri (M5S), 'contro Albanese attacco inaccettabile'

30 ottobre 2025 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Strega, così è stata definita Francesca Albanese dal appresentante permanente di Israele all'Onu, Danny Danon, dopo aver presentato il suo quarto rapporto sulle complicità degli Stati terzi nel genocidio a Gaza. Un attacco inaccettabile”. Lo afferma la senatrice M5S Sabrina Licheri, segretaria della commissione Antidiscriminazioni di Palazzo Madama. “Un attacco -aggiunge- che ha il solo scopo di delegittimare la figura e il lavoro di Francesca Albanese, il suo impegno per ristabilire la verità su quanto è accaduto e sta accadendo nei territori occupati”.

“Un rapporto che spiega le ragioni giuridiche, in particolare da quando, dal gennaio 2024, la Corte internazionale di Giustizia ha evidenziato per la prima volta che stiamo assistendo a un sistematico genocidio nella regione. Nessuno di noi può più far finta di non sapere e voltarsi dall'altra parte. Francesca Albanese ha smascherato una ipocrisia che non può più essere ignorata”, conclude.