Mo: Picierno, 'antisemitismo anche a sinistra, va denunciato con chiarezza'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "La lotta contro l'antisemitismo riguarda lo stato di diritto e coinvolge i cardini della nostra democrazia liberale. La forza della Memoria e il racconto dei sopravvissuti ci servono per ricordare l'orrore del passato, ma anche per illuminare il presente e per orientare le scelte del futuro". Lo afferma Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, durante la manifestazione contro l'antisemitismo in corso in piazza Santi Apostoli a Roma.

"Sono necessarie le parole giuste e un alfabeto nuovo per raccontare il ritorno di un profondo antisemitismo, che stiamo vivendo ogni giorno. Oggi l'antisemitismo si nutre di forme nuove, di un linguaggio nuovo, di una violenza nuova. Questo antisemitismo arriva da dove non ce lo aspettavamo, perchè lo ritroviamo anche a sinistra: ciò va denunciato con grande chiarezza. Dobbiamo denunciare che essere vicini alle comunità ebraiche viene considerata una colpa, così come viene considerata una colpa essere ebrei. La violenza contro Emanuele Fiano ci racconta che non conta ciò che si pensa nel merito delle questioni, come non contano nulla le opinioni sul conflitto in Medio Oriente. La verità è che esiste un odio che considera una colpa essere ebrei o amici degli ebrei".