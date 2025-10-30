Mo: Erdogan a Merz, 'la Germania non si accorge del genocidio in atto a Gaza?'

30 ottobre 2025 a

Ankara, 30 ott. (Adnkronos) - Il presidente turco Tayyip Erdogan ha criticato duramente la Germania accusando Berlino di ignorare il genocidio, la carestia e gli attacchi di Israele a Gaza. Nel corso di una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz tenutasi ad Ankara, Erdogan ha affermato che Israele possiede armi nucleari e di altro tipo che sta usando e con cui sta minacciando Gaza, aggiungendo che il gruppo militante palestinese Hamas non ne possiede alcuna. Ha aggiunto che Israele ha nuovamente attaccato Gaza negli ultimi giorni, nonostante un cessate il fuoco nell'enclave. "La Germania non si accorge di tutto questo?" ha detto, aggiungendo che è dovere umanitario della Turchia, della Germania e degli altri Paesi porre fine alla carestia e ai massacri a Gaza.