Milano: investe un uomo e fugge, arrestato per resistenza proprietario auto

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - La Polizia locale di Milano ha arrestato (ai domiciliari) per resistenza, il proprietario dell'auto che stamane ha travolto un uomo e non si è fermato a prestare soccorso. Sono in corso tutti gli accertamenti per risalire a chi fosse alla guida del suv al momento dell'investimento del 65enne che si trova ancora in ospedale con una frattura alla caviglia e una prognosi di trenta giorni.

L'incidente è avvenuto, poco dopo le 7.30, nel quartiere Bande Nere: l'automobilista stava percorrendo via Caterina da Forlì quando, all'incrocio con via Fornari, ha perso il controllo ed è salito con l'auto sul marciapiede. Dopo aver abbattuto dei dissuasori della sosta, ha investito un uomo che stava facendo passeggiare il cane. Poi, si è rimesso in carreggiata e si è allontanato senza prestare soccorso.