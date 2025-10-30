Manovra: Salis, 'spero tassa extraprofitti non sia nuovo bluff, giusta tassa affitti brevi'

30 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Non vorrei che la tassa sugli extraprofitti sia un bluff come lo scorso anno, che sia un claim da buttare sulla stampa. In ogni caso, sarebbe corretto, ben venga se finanzia piano casa o spese sociali". Così la sindaca di Genova Silvia Salis a Otto e mezzo su La7.

"La tassa sugli affitti brevi è giusta perché in molte città il centro è diventato invivibile per la questione del caro affitti. Nel nostro paese si pagano molte tasse perché si pagano in pochi. La lotta all'evasione andrebbe affrontata con serietà. Con gli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale affrontare con serietà il tema sarebbe più facile rispetto a 30 anni fa. Bisognerebbe capire se c'è la volontà".