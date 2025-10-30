Louvre: 5 nuovi arresti, ma i gioielli ancora non si trovano

30 ottobre 2025 a

Parigi, 30 ott. (Adnkronos) - Cinque nuovi arresti collegati al furto al Louvre sono stati effettuati ieri nella regione di Parigi. Lo ha reso noto oggi la procura di Parigi alla radio francese Rtl, confermando la notizia già data dal canale Bfmtv, che aveva riferito dell'arresto di uno dei sospettati, ritenuto parte del commando del colpo al museo. Uno dei cinque uomini arrestati "era effettivamente uno degli obiettivi degli investigatori; era nel nostro mirino - ha spiegato la procuratrice Laure Beccuau - Ci sono prove del Dna che lo collegano, dal nostro punto di vista, alla rapina commessa".

Gli altri quattro uomini potranno fornire informazioni su come si sono svolti i fatti, ha spiegato il magistrato. Secondo quanto appreso da Bfmtv, i cinque sospettati sono stati arrestati in diverse località di Parigi e della regione parigina, tra cui Aubervilliers, nella Seine-Saint-Denis. Gli otto gioielli della corona francese del valore di 88 milioni di euro rubati il 19 ottobre scorso non si trovano ancora. "Le ricerche effettuate durante la sera e la notte non hanno portato al recupero del bottino", ha lamentato il procuratore di Parigi, sottolineando che "l'indagine sta guadagnando slancio" a ogni perquisizione e udienza.

"Mattone dopo mattone, l'indagine si sta intensificando e si continua a identificare tutti i protagonisti", ha assicurato. Questi cinque nuovi arresti non sono collegati alle dichiarazioni dei due sospettati arrestati sabato 25 ottobre, ma a "elementi del dossier". I due uomini, entrambi trentenni, che hanno "parzialmente ammesso il loro coinvolgimento", sono stati formalmente incriminati ieri e posti in custodia cautelare. Uno dei sospettati è accusato di "rapina organizzata" e "associazione a delinquere". Le accuse contro il secondo sospettato non sono ancora note.