Lavoro: Schifone (FdI), 'trend positivo occupazione con Governo Meloni'

30 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Lo sviluppo del Mezzogiorno rappresenta una priorità strategica del Governo Meloni, un impegno costante che mira a consolidare un record sull'occupazione registrato nell'ultimo anno. Il trend positivo è confermato dai dati Istat pubblicati lo scorso 12 settembre legati al secondo trimestre 2025. In Campania, in particolare, i dati evidenziano oltre 206.000 nuclei beneficiari dell'Assegno di Inclusione e quasi 49.000 beneficiari del Supporto per la Formazione e il Lavoro. Si tratta di un risultato che rilancia la nostra idea di uno Stato, presente e che investe per creare opportunità e ricchezza". Così la deputata Marta Schifone, capogruppo Fdi in commissione Lavoro XI della camera, a margine della conferenza stampa che si è tenuta oggi a Napoli alla presenza di Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e di Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Campania.

"Abbiamo messo in campo un programma che non lascia nessuno indietro e che punta su tre concetti: inclusione, crescita, sviluppo. L'attenzione dell'attuale Governo verso il Mezzogiorno e la Campania consolida il progetto di mettere al centro il lavoro come orizzonte permanente nella nostra azione. Con Cirielli alla guida della regione Campania abbiamo l'opportunità di realizzare un ponte tra Governo nazionale e Governo regionale decisivo per trasformare la Campania in un punto di riferimento a livello nazionale", conclude.