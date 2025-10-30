Giustizia: Trancassini (FdI), 'riforma storica che restituisce dignità alla magistratura'

30 ottobre 2025 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Con il voto di oggi al Senato, la riforma della giustizia diventa finalmente realtà consentendo all'Italia di compiere una svolta storica, attesa da decenni, verso un sistema giudiziario più giusto, moderno e realmente imparziale. L'introduzione della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri rafforza i principi di equilibrio e trasparenza e restituisce dignità alla magistratura; la costituzione di due Consigli superiori della magistratura distinti e di un'Alta Corte disciplinare autonoma, unitamente a criteri di nomina più oggettivi e meritocratici, rappresenta uno strumento concreto in grado di garantire indipendenza e terzietà, ponendo la giustizia davvero al servizio della Nazione e non contro di essa". Così in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e Questore della Camera.

"Questa non è una riforma contro la magistratura, ma una riforma per la giustizia, che riafferma credibilità e rispetto verso uno dei pilastri della nostra democrazia. Con questo traguardo, il governo e la maggioranza confermano di mantenere gli impegni presi con gli italiani e di dare piena attuazione al programma votato dai cittadini. Oggi, una volta di più, abbiamo la conferma che la maggioranza di centrodestra non si limita alle parole, ma lavora con determinazione per riformare davvero l'Italia, nonostante gli ostacoli e le ingerenze di quanti continuano a negare la volontà popolare e la legittimità operativa di questo Esecutivo. Ora avanti, con orgoglio e responsabilità, nell'interesse dell'Italia, per riportarla dove merita: forte, sovrana e rispettata, capace di decidere del proprio futuro senza condizionamenti", conclude.