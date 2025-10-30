Giustizia: Roccella, 'riforma uno dei pilastri del cambiamento che governo sta imprimendo'

30 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “E' stata approvata oggi una riforma che l'Italia aspettava da tantissimo tempo e che realizza uno dei fondamenti della giustizia. Una riforma che non ha solo una enorme valenza politica, emblematica e ordinamentale, ma completa finalmente il principio del giusto processo contenuto in quella che è stata definita la ‘Costituzione più bella del mondo', e soprattutto incide in profondità sulla vita dei cittadini e sulla convivenza civile”. Così Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

“Questa riforma è uno dei pilastri fondamentali del cambiamento che il governo Meloni sta imprimendo all'Italia. Non può esserci realmente giustizia senza un autentico equilibrio tra le parti del processo, e non può esserci fiducia dei cittadini dello Stato senza una corretta amministrazione della giustizia. E' una giornata storica”, conclude.