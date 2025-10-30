Giustizia: Rampelli, 'pronti per referendum su separazione carriere'

30 ottobre 2025 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Con il voto in Senato di oggi, la separazione delle carriere per magistrati diventa un obiettivo sempre più vicino: un altro punto del programma elettorale soddisfatto, poi saranno gli italiani a decidere. Siamo infatti pronti per il referendum confermativo dal quale si stabilirà quanto alta sia la voglia di cambiamento della comunità nazionale. Se la riforma diventerà norma, l'Italia si allineerà con molte democrazie liberali che hanno già scelto di adottare la separazione delle carriere dei magistrati. Ancor più importante è il sorteggio dei componenti del Csm, metodo che mira a prosciugare il potere interdittivo delle correnti della magistratura, una deformazione del sistema che non tranquillizza i cittadini”. Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.