Giustizia: Pld, 'riforma unisce liberali, coronamento battaglia di civiltà'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “È il coronamento di una battaglia di civiltà giuridica che unisce i liberali di tutti gli schieramenti. Sono da sempre favorevole alla separazione delle carriere dei giudici e trovo che la riforma del Guardasigilli sia un passo avanti considerevole verso una giustizia giusta. Il Pld sarà attivo nella campagna per il sì al referendum costituzionale”. Così il presidente del partito liberaldemocratico Andrea Marcucci commentando l'approvazione della riforma della Giustizia in Senato.