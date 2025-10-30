Giustizia: Nm annuncia costituzione comitato Sì, 'riforma è per i cittadini non contro magistrati'

30 ottobre 2025 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Nasce il comitato di Noi Moderati per il sì alla riforma costituzionale della giustizia. Ad annunciarne la costituzione il presidente del partito, Maurizio Lupi, e il responsabile del dipartimento Giustizia, Gaetano Scalise. "La riforma non è contro i magistrati, ma è per i cittadini: l'obiettivo - spiegano - è garantire giudici imparziali, processi equi e una giustizia più moderna e trasparente. Il sì non è una scelta politica ma una scelta di civiltà democratica, che restituisce credibilità alla giustizia e garantisce i diritti di tutti i cittadini".

Tra le principali ragioni del sì, "assicurare la terzietà del giudice, garantire processi equilibrati e ruoli chiari tra accusa, difesa e giudice, ristabilire un vero equilibrio tra accusa e difesa, rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia, tutelare meglio gli innocenti e ridurre il rischio di errori giudiziari, allineare l'Italia agli standard europei, già basati sulla separazione delle carriere", concludono.