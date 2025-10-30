Giustizia: Meloni, 'Anm mai d'accordo con nessuna riforma'

30 ottobre 2025 a

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Non sono d'accordo con l'Anm, del resto, guardi, a memoria io non ricordo una volta in cui l'Anm sia stata favorevole a una qualsiasi riforma della giustizia quindi la loro idea è che tutto va benissimo, non è l'idea che ne abbiamo noi della giustizia e probabilmente neanche quella che ne hanno i cittadini". Lo dice la premier Giorgia Meloni al Tg1 replicando alle critiche dell'Anm alla riforma della giustizia approvata oggi in Senato.