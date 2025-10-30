Energia, Valbonesi (Oipe): "Povertà energetica in crescita, servono politiche più mirate e territoriali"

30 ottobre 2025 a

Roma, 30 ott. - (Adnkronos) - "Negli ultimi vent'anni la povertà energetica in Italia ha colpito in media l'8% delle famiglie, ma nel 2023 il dato è salito al 9%, con un aumento dell'1,3% rispetto all'anno precedente". Lo ha affermato Paola Valbonesi, presidente dell'Osservatorio Italiano sulla povertà energetica (Oipe), in occasione della presentazione del volume “Povertà energetica e accesso equo all'energia: una riflessione sulla società contemporanea”, realizzato dalla Fondazione Banco dell'energia in collaborazione con l'Università Luiss.

"L'Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica sta lavorando per rendere questa misurazione più granulare, così da individuare il rischio anche a livello metropolitano e orientare politiche più mirate. Un ulteriore focus su cui stiamo lavorando è quello sulle edilizia residenziale pubblica, quindi sulle case popolari, perché sappiamo che lì ci sono le famiglie più vulnerabili e stiamo cercando di capire quali sono gli interventi da fare. In questi contesti l'efficientamento energetico può generare benefici ambientali e un risparmio diretto".